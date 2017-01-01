AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, AKUT ekiplerince 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı
Kerkez mevkisinde Hüsamettin Yıldırım'a ait 6 keçinin yaklaşık 3 gün önce kayalık arazide 200 metre yükseklikte mahsur kaldığı bilgisi üzerine 5 kişilik AKUT Marmaris ekibi bölgede çalışma başlattı.
Keçilerin mahsur kaldığı alanın 15 metre üzerine çıkan ekip, ip teknikleri kullanarak kurulan istasyonla keçilere ulaştı. Ekipler, kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanları düz alana taşıdı. Kurtarılan keçiler, daha sonra sahibine teslim edildi.
AKUT Marmaris ekibi görevlileri, vatandaşların bu tür durumlarda kendilerini tehlikeye atmamaları ve yardım istemeleri çağrısında da bulundu.