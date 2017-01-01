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Sivas'ta cinayet

16 Mayıs 2017 Salı, 23:32
Sivas'ta cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ta tabancayla vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Alibaba Mahallesi 46'ncı Sokak'ta silah sesi duyan ve ardından bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Engin Soylu (26), kaldırıldığı Numune Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soylu'nun cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde 11 adet boş mermi kovanı bulurken, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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