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ANTALYA (AA) - Antalya'da, otel ücretini peşin ödeyip oda kapısına not asarak DEAŞ'a katılmak üzere Şanlıurfa'ya gittiği iddia edilen İsrail uyruklu H.A.H, "Silahlı terör örgütüne üye" olma suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.A.H, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Ahmet Şevken, her ne kadar DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla cezalandırılması yönünde sanık hakkında kamu davası açılmış olsa da toplanan delillerin, sanığın aşamalardaki savunmalarının, tanık anlatımının ve olayın oluş şekli birlikte değerlendirildiğinde, H.A.H'nin "silahlı terör örgütüne üye" olduğuna, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak örgütün faaliyetlerine katıldığına ilişkin cezalandırılmasına yeterli kesin ve somut delil elde edilemediğini ifade ederek, sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık H.A.H, tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, mahkemeye teşekkür ettiğini, örgüte katılmadığını ve serbest bırakıldığı takdirde eşinin ve çocuklarının yanına gideceğini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın kendisine yüklenen "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğini gösterir, mahkumiyete yetecek derecede vicdani kanaat sağlayacak bir delilin dosya içeriğinde mevcut olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İsrail uyruklu H.A.H, Antalya'da bir otelde, 5 günlük ücretini peşin ödeyip odasının kapısına "Rahatsız etmeyin" notu bırakarak, terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Şanlıurfa'ya gittiği ihbarı üzerine 2 Şubat'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. H.A.H hakkında, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.