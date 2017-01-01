GÜNCELLEME - Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki kömür madeninde metan sıkışması sonucu 2 işçi ocakta mahsur kaldı. Gazdan etkilenen 6 işçi hastanelere sevk edildi, 7 işçiye ise olay yerinde müdahale edildi.

Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyündeki Balyak Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür madeninde saat 20.00 sıralarında yoğun metan sıkışması olduğu tespit edildi. İhbar üzerine madenin bulunduğu Mezardibi mevkisine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Vardiyada ortalama 20-25 işçinin çalıştığı madenden ilk tahliye edilenlerden 7 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Gazdan etkilenen işçilerden Ersin Akkuş (36), Hüseyin Durmuş (19) ve Feyzettin Bayramoğlu (26) Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, Özgür Arık (44), Kadir Özbek (24) ve Ömer Erden (28) Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş'un (35) ise yaklaşık 900 metre derinde mahsur kaldıkları tespit edildi. İşçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Çalışanlar tarafından madenin içine hava basıldı.

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, maden ocağının olduğu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da bölgeye geleceği bildirildi.

- TTK'dan 7 kişilik ekip yola çıktı

Olayın bildirilmesinin ardından Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 7 kişilik bir ekip, ocakta mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

TTK Merkez Kozlu Tahlisiye istasyonunda toplanan 1 mühendis ve 6 madenciden oluşan ekip, malzemelerini araçlara yükleyerek midibüsle Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havalimanı'na hareket etti.

Kurtarma ekibinin, havalimanından uçakla Antalya'ya ulaştırılacağı bildirildi.

Ayrıca Kütahya Tunçbilek TTK'dan da bir tahliye ekibinin, Antalya'ya gelmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Madende çalışan diğer işçilerin endişeli bekleyişi sürüyor.