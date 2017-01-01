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KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek finale yükselen Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, mutlu olduğunu söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı futbolcularını tebrik etti.

Teknik direktör Kocaman'ın değerlendirmesi şöyle:

"Sezon başlarken temel amaçlarımızdan birisi 52. maçı görmekti, o da finaldi. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şehir adına da gerçekten çok sevinçliyim. Finali çok istiyorlardı. Bugün de harika bir atmosfer oluşturdular ve destek verdiler. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Finalde de hangi takım olursa olsun kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız."

Kocaman, bir basın mensubunun "On binlerce Konyaspor taraftarı takımda kalıp kalmayacağınızla ilgili sizden birkaç cümle bekliyor, ne söylemek istersiniz?" sorusuna cevap vermedi.





- Kasımpaşa cephesi





Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, gruptan çıktıktan sonra her maç sonunda biraz daha kupayı hayal ettiklerini dile getirdi.

Futbolcularının kupa süreci boyunca iyi mücadele ettiklerini aktaran Özdeş, "Bugün kaybettiğimiz için üzgünüm. Konyaspor'u kutluyorum. Finalde başarılar diliyorum. Finalde kim hak ederse o kazanacak." diye konuştu.

Özdeş, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştirerek, "Özellikle ikinci yarıda bir kaos hakimdi. Bu kaos iki takımın oyuncuları arasında olmadı. Hakem anlamsız kartlar çıkardı ve bu da ev sahibi takımın işe yaradı." ifadelerini kullandı.