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"En kalabalık topaç çevirme" rekoru

16 Mayıs 2017 Salı, 23:56

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği"nde 5 bin 586 çocuk, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için aynı anda topaç çevirdi.

Milas Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği festivalin Atapark'taki açılış töreninde konuşan Kaymakam Eren Arslan, festivalin ilçede balıkçılık sektörünün tanıtımı ve bu alanda farkındalık oluşturmak için düzenlendiğini söyledi.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de festivalin aynı zamanda sağlıklı bir gelecek için doğru beslenmenin önemine işaret ettiğini dile getirdi.

Topaç çevirmede rekor denemesi yapıldığını ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Bizler sokaklarda güven içerisinde, paylaşarak büyüdük. Fakat çağımız gençliğinde maalesef, teknolojinin esaretini görüyoruz. Bireysellik görüyoruz ve birlikte yaşama azminden ve paylaşımdan uzak olduklarını görüyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız sokaklarda, bizim gibi güzel bir çocukluk geçirsinler. Bu etkinlik, hem çağımızın hastalığı obezite için beslenme açısından bir algı hem de teknoloji bağımlılığı konusunda bizim kadim oyunlarımıza, çocuklarımızı yönlendirme ve esaretten kurtarma festivalidir."

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kentte ülkenin balık üretiminin büyük bölümünün karşılandığına dikkati çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, festivale 6 ülkeden 48 konuk öğrencinin katıldığını ifade ederek topaç çevirme dünya rekoru denemesinin ardından 3 bin öğrencinin katılımıyla "Dünya Balık Figürü" rekorunun da kırılmasına çalışılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından, ilçedeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 5 bin 686 çocuk, Atatürk Bulvarı'nda oluşturulan alanda aynı anda topaç çevirdi.

Rekor, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescil edildi.

Festivalde Sınır Tanımayan Şefler Derneği de balık yemekleri pişirerek gösteri yaptı.

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