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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 02:55
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki kömür madeninde metan sıkışması sonucu mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyündeki Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde saat 20.00 sıralarında yoğun metan sıkışması olduğu tespit edildi. İhbar üzerine madenin bulunduğu Mezardibi mevkisine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Vardiyada ortalama 20-25 işçinin çalıştığı madenden ilk tahliye edilenlerden 7 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Gazdan etkilenen işçilerden Ersin Akkuş (36), Hüseyin Durmuş (19) ve Feyzettin Bayramoğlu (26) Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, Özgür Arık (44), Kadir Özbek (24) ve Ömer Erden (28) Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş'un (35) ise yaklaşık 900 metre derinde mahsur kaldıkları tespit edildi. İşçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Çalışanlar tarafından madenin içine hava basıldı.

Mahsur kalan işçileri kurtarmak için içeri giren ekipten iki kişi de gazdan etkilendi. Baygın durumda madenden çıkarılan işçilere ambulansta müdahale edildi.

AFAD ekipleri de kurtarma çalışmaları için içeri girecek işçilere kısa bir eğitim verdi. Takılan maskelerin gaz sızdırmaması için, içeri girecek ekiptekilere ayrıca sakal traşı yapıldı.

Mahsur kalan işçilerden Levent Korkmaz'ın 3 ay sonra emekli olmaya hazırlandığı, Esen Çavuş'un ise 15 yıl otellerde aşçılık yaptığı, 3 yıl önce madende çalışmaya başladığı öğrenildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de maden ocağının olduğu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- TTK'dan 7 kişilik ekip yola çıktı

Olayın bildirilmesinin ardından Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 7 kişilik ekip, ocakta mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

TTK Merkez Kozlu Tahlisiye istasyonunda toplanan 1 mühendis ve 6 madenciden oluşan ekip, malzemelerini araçlara yükleyerek Zonguldak Havalimanı'na hareket etti.

Ayrıca Kütahya Tunçbilek TTK'dan da bir tahlisiye ekibinin yola çıktığı kaydedildi.

Madende çalışan işçilerin endişeli bekleyişi sürüyor.

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