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Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 04:50

ADANA (AA) - Adana'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Uzunoğlu idaresindeki 01 CHU 08 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde Seyhan Barajı setinin üstünde Ali Kürşat Köse'nin kullandığı 01 BLK 13 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Uzunoğlu ve Köse ile araçlarda bulunan Mustafa Akalp ve Ziya Turan yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüler Uzunoğlu ve Köse, araçlarda sıkıştıkları yerlerden itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Uzunoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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