Adana'da ev yangını

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ADANA (AA) - Adana'da bir evde kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlenen yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi 904 Sokak'ta iki katlı müstakil evin giriş katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, yaptıkları incelemede, evde hasara yol açan yangının kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çıkarıldığını belirledi.

Polis, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.