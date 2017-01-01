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Hakkari'de terör operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:53

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu'na bir kilometre uzaklıktaki Erziki Köprüsü'ne 15 Mayıs'ta el yapımı patlayıcı döşerken, patlayıcının infilak etmesi sonucu bir teröristin etkisiz hale geldiği olayda kaçan yaralı teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Ördekli, Kaymaklı ve Akbulut köyleri kırsalında gece yaşanan çatışmanın ardından bölgede arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, yanında M-16 silah bulunan bir teröristin cesedine ulaştı.

Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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