Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında görevde bulunan kamu görevlilerinin de yer aldığı 46 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi ardından emniyete götürüldü.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.