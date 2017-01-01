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Mersin'deki cinayet zanlısı 5 Suriyeliye tutuklama

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:11

MERSİN (AA) - Mersin'de, tartıştıkları mahalle sakinini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 Suriyeliden 5'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde ikamet eden Hanifi Hisak'ın (24) 15 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan akrabalar Abdurrahman E.C, İbrahim A, Abdulcabbar E.C, Moustafa E.C, Yousuf E.C, Omar K. ve Casm E.C'nin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Olayın, şüphelilerin komşuları Hisak'ın evine giderek "neden eşlerimize bakıyorsunuz?" demeleri üzerine çıkan tartışma üzerine yaşandığı iddia edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Hisak'ı bıçakladığı iddia edilen İbrahim A. ile Abdurrahman E.C, Abdulcabbar E.C, Omar K. ve Casm E.C. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, mahallede ikamet eden 36 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresinin misafirhanesine gönderildi.

Cinayetin meydana geldiği mahallede olayı bahane ederek toplanan grup ile bölgede yaşayan Suriyeliler arasında çıkan kavda da 7 kişi yaralanmış, iki iş yeri ile üç araçta da hasar oluşmuş, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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