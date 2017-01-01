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Kırşehir merkezli 7 ildeki PKK operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:13

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 üniversite öğrencisi ve mezunu adliyeye sevk edildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonunda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kırşehir Adliyesi'ne gönderildi.

Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) öğrenim gören öğrenciler arasında örgütlenerek, mezun olduktan sonra başka illerde görev verildiği ileri sürülen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, üniversite öğrencilerinden M.Ü, M.V.A, C.Y, M.K, B.G, V.Z, E.K, M.K, F.A. Kırşehir'de, aralarında mezunların da bulunduğu zanlılardan M.D. Mersin'de, Ö.H. Ankara'da, S.Ş. ve Ç.Y. İstanbul'da, M.K. Muş'ta, A.Y. Batman'da, N.Y. Ağrı'da, S.K. Siirt'te gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Kırşehir'e getirilen şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait doküman, afiş, bayrak ve belgeler ele geçirilmişti.


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