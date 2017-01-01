Sınır köyünde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık bir aydır aranan, futbolda şike davasının da sanıklarından eski komiser Celal Yasin Özdemir tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova Sulh Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve dün Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinin Avcılar köyündeki ailesinin evinde yakalanan Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından gönderildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, futbolda şike davasında tutuksuz yargılanan Özdemir'in, aktif olarak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Özdemir'in ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandığı ancak o dönemde örgütün yönlendirilmesiyle Polis Meslek Yüksekokuluna başvurduğu tespit edildi.