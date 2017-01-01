ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sınır köyünde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:25

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık bir aydır aranan, futbolda şike davasının da sanıklarından eski komiser Celal Yasin Özdemir tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova Sulh Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve dün Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinin Avcılar köyündeki ailesinin evinde yakalanan Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından gönderildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, futbolda şike davasında tutuksuz yargılanan Özdemir'in, aktif olarak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Özdemir'in ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandığı ancak o dönemde örgütün yönlendirilmesiyle Polis Meslek Yüksekokuluna başvurduğu tespit edildi.

İLGİLİ HABERLER
Vize Bisiklet Turu düzenlendi
YEREL

VİZE BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ
&quot;Ucube&quot; bina İzmir Marşı ile yıkıldı
YEREL

"UCUBE" BİNA İZMİR MARŞI İLE YIKILDI
Kırklareli'nde darbe girişimi davası
YEREL

KIRKLARELİ'NDE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE KAÇAK KAZI OPERASYONU

Toplulaştırma Projesi Bilgilendirme Toplantısı
YEREL

TOPLULAŞTIRMA PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Hırsızlık zanlıları kapattıklarını sandıkları kameraya yakalandı
YEREL

HIRSIZLIK ZANLILARI KAPATTIKLARINI SANDIKLARI KAMERAYA YAKALANDI
FETÖ şüphelisi sınır köyünde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ SINIR KÖYÜNDE YAKALANDI
Türk ve Bulgar kafileden Longoz Ormanları Milli Parkına ziyaret
YEREL

TÜRK VE BULGAR KAFİLEDEN LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKINA ZİYARET
AFAD ve UMKE eğitim tatbikatı
YEREL

AFAD VE UMKE EĞİTİM TATBİKATI
&quot;Ayçiçekleri Açarken Tiyatro Günleri&quot; başladı
YEREL

"AYÇİÇEKLERİ AÇARKEN TİYATRO GÜNLERİ" BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
1 milyonluk vurgun yaptı ‘Psikolojik rahatsızım’ dedi
GÜNDEM

ADLİYEDEKİ NAHİDE MÜDİRE VE 4 BİLİRKİŞİ DEVLETİ BÖYLE DOLANDIRDI!

 1
  • 2 1800'lerin korkunç akıl hastaneleri
  • 3 Dünya basını tarihi zirveyi nasıl gördü?
  • 4 Asena ve avukatı yıkıldı!