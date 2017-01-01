Niğde'deki uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi daha tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, Ş.Y, V.G. ve S.E'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ş.Y. ve V.G. tutuklandı, S.E. serbest bırakıldı.
Niğde ve ilçelerinde uyuşturucu madde satanlara yönelik son 15 günde düzenlenen çeşitli operasyonlarda, 7 kilo 689 gram esrar, 21,97 gram eroin, 19,80 gram metamfetamin, 2 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanmış, 33'ü serbest bırakılmıştı.