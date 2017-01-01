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Zonguldak'taki grizu faciasının 7. yılı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:44
Zonguldak'taki grizu faciasının 7. yılı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci için Yeni Karadon Servis Kuyusu önünde anma töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının yaşamını yitirdiği grizu patlamasının 7. yılında madenciler için düzenlenen anma töreninde, ülke madenciliğinin geçirdiği bir travmanın yıl dönümünde bir arada olduklarını söyledi.

Madencilerin bir aile ve canlarının birbirine emanet olduğunu belirten Eroğlu, "Burası bizim evimiz. Yer üstü ve yer altı tesislerindeki en uca kadar bu evimizi en iyi şekilde nasıl devam ettirmemiz gerekiyorsa bu süreci birlikte devam ettireceğiz. Gözünüzdeki ışıkla bize güç verin. Kazasız, belasız hiçbir arkadaşımızın ocağına ateş düşmeden, kimsenin boynu bükülmeden inşallah bu sürece hep beraber devam edelim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Törenin ardından madencilere mevlit şekeri dağıtıldı.

Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazeleri ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.


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