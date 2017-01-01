ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ByLock kullanan FETÖ mensuplarına hapis istemi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:48

ADANA (AA) - Adana’da FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 5'i tutuklu 13 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 13 kişi hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu Fahri Doğan, Gökhan Özdemir, Hakan Özdemir, Mevlut Yavuz ve Özer Er ile tutuksuz Ahmet G, Asuman G, Bekir Sıddık K, Ergün K, Ramazan Y, Salih U, Şenhuser A. ve Tuba D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 38 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında 15'er yıl hapis cezası istendi.

İddianamede savunmasına yer verilen tutuksuz sanıklardan Tuba D, ByLock programını 2015'te Merve isimli kişinin telefonuna yüklediğini belirtti.

Programda sadece bu kişiyle mesajlaştığını ileri süren Tuba D, örgütün ev sohbetleri yaptığını anlattı.

Bekir Sıddık K, 2012'de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenci olduğu dönemde örgütün öğrenci temsilcisi olarak seçildiğini, Bylock programını kullandığını kaydetti.

Öğretmenlikten ihraç edilen Özer Er de eşinin üzerine kayıtlı olan hatta tespit edilen ByLock'u aktif olarak kendisinin kullandığını anlattı.

- İki telefonunda ByLock tespit edildi

Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen mühendis Fahri Doğan, Bank Asya'da hesabının bulunduğunu aktararak ByLock programı çıkan hattın kendisine ait olduğunu ancak telefona bu programı indirmediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Hakan Özdemir ise 2 telefonunda da çıkan ByLock programını yüklemediğini öne sürdü.

Diğer sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

İLGİLİ HABERLER
Belediye-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı'na Dinçer aday
YEREL

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞI'NA DİNÇER ADAY
Erkan Koleji öğrencileri CaMLA sınavı ile İngilizce seviyelerini test etti
YEREL

ERKAN KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ CAMLA SINAVI İLE İNGİLİZCE SEVİYELERİNİ TEST ETTİ
Adana'da okullar arası kano ve kürek müsabakaları tamamlandı
YEREL

ADANA'DA OKULLAR ARASI KANO VE KÜREK MÜSABAKALARI TAMAMLANDI
Borç yapılandırmasında son fırsat uyarısı
YEREL

BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON FIRSAT UYARISI
Adana'da ev yangını
YEREL

ADANA'DA EV YANGINI
Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL

ADANA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 YARALI
Adana'daki kadın cinayeti
YEREL

ADANA'DAKİ KADIN CİNAYETİ
Kapkaç şüphelisi kısa sürede yakalandı
YEREL

KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Yöre dernekleri şöleni başlıyor
YEREL

YÖRE DERNEKLERİ ŞÖLENİ BAŞLIYOR
Adana Müze Kompleksi açılıyor
YEREL

ADANA MÜZE KOMPLEKSİ AÇILIYOR
&quot;Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun&quot; turnuvası sona erdi
YEREL

"GELİN MAÇ YAPALIM KAZANAN DOSTLUK OLSUN" TURNUVASI SONA ERDİ
Misafirliğe giden komşunun hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL

MİSAFİRLİĞE GİDEN KOMŞUNUN HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
Yüreğir Belediyesi'nden ÇTV ve Emlak Vergisi uyarısı
YEREL

YÜREĞİR BELEDİYESİ'NDEN ÇTV VE EMLAK VERGİSİ UYARISI
Şendağ Durmaz, turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi
YEREL

ŞENDAĞ DURMAZ, TURNUVANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ
Eğitim-Bir-Sen uçurtmaları gökyüzünü süsledi
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN UÇURTMALARI GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ
Şehit anneleri Anneler Günü'nde unutulmadı
YEREL

ŞEHİT ANNELERİ ANNELER GÜNÜ'NDE UNUTULMADI
Kosova, tarihsel bağların ticarete de yansımasını istiyor
YEREL

KOSOVA, TARİHSEL BAĞLARIN TİCARETE DE YANSIMASINI İSTİYOR
&quot;Güvercin cinayeti&quot; davasında müebbet hapis
YEREL

"GÜVERCİN CİNAYETİ" DAVASINDA MÜEBBET HAPİS
Tümer, belediyeleri 'Cazibe Merkezleri' projesine çağırdı
YEREL

TÜMER, BELEDİYELERİ 'CAZİBE MERKEZLERİ' PROJESİNE ÇAĞIRDI
Gürsesli: &quot;Demir fiyatlarındaki artış inşaat sektörünü zora soktu&quot;
YEREL

GÜRSESLİ: "DEMİR FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ ZORA SOKTU"
Adana'da heyecan ve eğlence birarada yaşandı
YEREL

ADANA'DA HEYECAN VE EĞLENCE BİRARADA YAŞANDI
Emniyet Müdürü Ak, &quot;tren hareket memurluğu&quot; yaptı
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ AK, "TREN HAREKET MEMURLUĞU" YAPTI
Merve Özbey Adanalı eczacıları eğlendirdi
YEREL

MERVE ÖZBEY ADANALI ECZACILARI EĞLENDİRDİ
Adanalı robot dünya ikincisi
YEREL

ADANALI ROBOT DÜNYA İKİNCİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hava durumu 17.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 1800'lerin korkunç akıl hastaneleri
  • 4 Dünya basını tarihi zirveyi nasıl gördü?