ByLock kullanan FETÖ mensuplarına hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana’da FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 5'i tutuklu 13 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 13 kişi hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu Fahri Doğan, Gökhan Özdemir, Hakan Özdemir, Mevlut Yavuz ve Özer Er ile tutuksuz Ahmet G, Asuman G, Bekir Sıddık K, Ergün K, Ramazan Y, Salih U, Şenhuser A. ve Tuba D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 38 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında 15'er yıl hapis cezası istendi.

İddianamede savunmasına yer verilen tutuksuz sanıklardan Tuba D, ByLock programını 2015'te Merve isimli kişinin telefonuna yüklediğini belirtti.

Programda sadece bu kişiyle mesajlaştığını ileri süren Tuba D, örgütün ev sohbetleri yaptığını anlattı.

Bekir Sıddık K, 2012'de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenci olduğu dönemde örgütün öğrenci temsilcisi olarak seçildiğini, Bylock programını kullandığını kaydetti.

Öğretmenlikten ihraç edilen Özer Er de eşinin üzerine kayıtlı olan hatta tespit edilen ByLock'u aktif olarak kendisinin kullandığını anlattı.

- İki telefonunda ByLock tespit edildi

Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen mühendis Fahri Doğan, Bank Asya'da hesabının bulunduğunu aktararak ByLock programı çıkan hattın kendisine ait olduğunu ancak telefona bu programı indirmediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Hakan Özdemir ise 2 telefonunda da çıkan ByLock programını yüklemediğini öne sürdü.

Diğer sanıklar suçlamaları kabul etmedi.