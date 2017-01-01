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Sivas'taki cinayet

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:54

SİVAS (AA) - Sivas'ta tabancayla vurularak öldürülen kişinin cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kentte dün akşam saatlerinde Engin Soylu'nun (26) tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Erhan A'yı (22) Pirkinik mevkisinde yakaladı.

Gözaltına alınan Erhan A, emniyete götürüldü.

Tabancayla vurularak öldürülen Engin Soylu'nun da içerisinde bulunduğu bir araç içerisinden yaklaşık 1 ay önce silahla ateş açılması sonucu Erhan A'nın babasının yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği iddia edildi. Gözaltına alınan Erhan A'nın, dün akşamki cinayetin ardından sosyal medya hesabından "Babamın kanını aldım, sen rahat uyu babam. Sıra size de gelecek, intikam yaşlanmaz" şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü.

Alibaba Mahallesi 46. Sokak'ta silah sesi duyan ve bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Engin Soylu, kaldırıldığı Numune Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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