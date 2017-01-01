Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Ardahan'da 3, Erzurum'da 5, Erzincan'da 7, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 26, Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Ağrı'da 20, Erzurum'da 19, Kars 18 ve Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.



