İl olma isteklerini tiyatro ile duyuruyorlar

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, ilçenin il yapılmasına ilişkin isteklerini tiyatro oyunlarıyla dile getiriyor.

1926'ya kadar il idaresiyle yönetilen Siverek, çıkarılan "Teşkilatı Mülkiye Kanunu" ile Şanlıurfa'ya bağlandı.

Nüfus ve coğrafi yapı olarak birçok ilden büyük olan Siverek'in sakinleri, ilçe yapılmalarının ardından sosyal, kültürel ve ekonomik olarak geri kaldıklarını düşünerek tekrar il olmak için mücadele başlattı.

Bu kapsamda 1957'de, Siverek'i Vilayet Yapma ve Güzelleştirme Cemiyetini kurup çalışmalara başlayan Siverekliler, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakanı Adnan Menderes'e de taleplerini iletti ancak bekledikleri sonucu elde edemedi.

Aradan geçen sürede herhangi bir gelişme yaşanmayınca emekli Koçali Aymaz, arkadaşlarıyla 1990'da Siverek'i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneğini kurdu.

Seslerini duyurabilmek için her türlü çabayı gösteren ve il olabilmesi için çeşitli platformlarda mücadele eden Siverekliler, 1996'da eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 politikacı hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İlçe halkı, Büyükşehir Yasası'nın ardından Şanlıurfa'nın büyükşehir olmasıyla umutlarını kaybetti.

- İl olma mücadelesi tiyatroya yansıyor

Dernek, il olma taleplerinin daha iyi duyurulması amacıyla "Siverek'in il olma mücadelesi" temasıyla liseler arası ödüllü tiyatro yarışması başlattı.

Öğrencilerce yazılan ve yönetilen 17 tiyatro eseri, ilçede geçmişten bugüne verilen il olma mücadelelerinden esinleniyor. Oyunlar, Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde sahneleniyor.

Derneğin Başkanı Abdulvahap Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok platformda ilçenin il olması için çalışma yaptıklarını belirterek "Tiyatro yarışmasıyla bu kez sesimizi sanatla duyurmaya çalıştık. Umarım sesimizi Ankara duyar. Bunun yanında gençlerimizi tiyatro sanatına yönlendirmeye çalıştık umarım amacımıza ulaşırız." dedi.

Siverek Kuyumcular Derneği Başkanı Ayhan Ekinci de oyunları izlerken duygusal anlar yaşadığını ifade etti. Öğrencilerin ilçenin sesini duyurmasından mutlu olduklarını aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin oyunlarını izlerken dram, komedi, hüznü bir arada yaşadım. Oyunu izlerken bazen hüzünlensek bile alkışlıyorduk.1926 yılından beridir çile çekiyoruz, bu çile bitmedi. Öğrencilerimiz bu çekilen çileleri gündeme getiriyor. Bu gençlerimizle sesimizi duyuracağımıza inanıyorum."

4 öğretmenden oluşan jüri, dereceye giren okulları belirleyecek. Yarışmada birinci okula 6 bin, ikinci okula 4 bin, üçüncü okula da 2 bin lira para ödülü verilecek.