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Üniversiteli öğrencinin organları 5 hastaya umut olacak

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:28

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Yağmur Boybey'in karaciğeri, kornea ve böbrekleri 5 hastaya nakledilmek üzere helikopterle Malatya ve Elazığ'a gönderildi.

Solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen Boybey bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Boybey'in vasiyetine uygun olarak ailesi tarafından organları bağışlandı.

Yağmur Boybey'in karaciğeri, iki kornea ve iki böbreği alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yağmur Boybey'in yaklaşık bir hafta önce solunum yetmezliğine bağlı kalbinin durması sonucu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini, burada kalbine anjiyo yapıldıktan sonra Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldığını ve tüm müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Boybey'in, sağlığında organlarını bağışladığını, bu durumun ailesi tarafından kendilerine iletildiğini dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Hastanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi organ bağışı yapmak istediklerini söyledi. Sağlık Bakanlığının organ nakil merkezi ile görüştük. Dün akşam gelen iki ayrı ekip, bugün hastamızın karaciğer, böbrek ve gözlerini nakil olmak üzere aldı. İnşallah 5 hastamıza şifa olacak. Hastalarımızın aldığı her nefes için Yağmur kardeşimize Allah'tan rahmet dileyeceklerini umuyorum. Bu herkese örnek olacak bir davranış."

Yağmur Boybey'in İnönü Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olduğu, üniversitede organ nakli ile ilgili bir sempozyuma katıldıktan sonra da ailesine öldükten sonra organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği öğrenildi.



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