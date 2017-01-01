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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:35

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde bazı evlerde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Bu evlerden "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla uyuşturucunun piyasaya sürüldüğünü belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 75 gram eroin, 65 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 15 gram afyon sakızı, 29 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçunu işledikleri iddiasıyla 16 zanlı gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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