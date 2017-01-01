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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:37

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kent merkezi istikametine giden M.B. (24) idaresindeki 34 YB 8774 plakalı hafif ticari araç, D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gamzenur Vural'a (19) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazesi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Vural'ın, Sakarya Üniversitesi Geyve Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenildi.

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