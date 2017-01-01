Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, zeytin işletmeciliği yapan Aziz Balcı'nın (61) kullandığı 34 UE 5142 plakalı minibüs, Gölyaka Mahallesi'nde Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Sezgin'e ait müstakil evin duvarına çarptı.
Duvarı yıkarak ilerlemeye devam eden minibüs, Sezgin'e ait 16 RAS 16 plakalı 3 tekerlekli motosiklete çarparak durdu. Yaralanan sürücü Balcı, 112 Acil Servis ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kaza sırasında Sezgin'in evde bulunmadığı, motosikletin ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi.