Kırşehir'de FETÖ/PDY davası

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan kadın öğretmene, sağlık sorunları ve 5 aylık çocuğu olması nedeniyle tahliye kararı verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ'ye üye olmak ve finans desteği sağlamak suçlamasıyla yargılanan tutuklu 4 sanık ve avukatları katıldı.

Sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, savunma yapmaları için avukatlara söz verdi. Tutuklu sanık kadın öğretmen H.E'nin avukatı, müvekkilinin 5 aylık çocuğu olduğunu ve çocuğuna bakacak kimsesinin olmadığını ifade ederek, tahliyesini talep etti. Avukat, H.E'nin doğum sonrası oluşan rahatsızlığı olduğuna dair raporu da mahkeme heyetine sundu.

İfadeleri tamamlayan mahkeme heyeti, ciddi sağlık sorunu bulunması ve 5 aylık çocuğu olması nedeniyle H.E'nin adli kontrol kararıyla tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

H.E, çocuklarını FETÖ'nün kapatılan okuluna göndermesi, Bank Asya'daki hesabında tespit edilen hareketlilik ve örgütün gizli yazışma programı ByLock kullanması nedeniyle örgüt üyesi olma suçlamasıyla yargılanıyor.