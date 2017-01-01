Sakarya'da geçen yıl 2 milyon 936 bin fidan dikildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2016'da 2 milyon 936 bin fidan toprakla buluştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle orman varlığını artırma çalışmaları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003'ten bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Özellikle 2008-2012 yıllarında uygulanan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildi.

Bu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Sakarya'da yaklaşık 22 milyon fidan dikildi. 2003-2016 yılları arasında 317 bin 370 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Sakarya'da 2016 yılında ise 2 milyon 936 bin fidan toprakla buluştu.

- Ağaçlandırma çalışmaları Sakarya için önemli

Açıklamada ifadelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2016 yılında Sakarya'da ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sakarya'nın ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerden biri olduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl için de bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 12 bin 167 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



