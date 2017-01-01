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"Eskort" sitelerine yönelik 13 ili kapsayan operasyon

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:22
"Eskort" sitelerine yönelik 13 ili kapsayan operasyon

ADANA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığınca, 13 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticileri ve site üyesi kadınlara yönelik "Son Kapı" adı verilen operasyon kapsamında, Adana, İstanbul, Mersin ve Hatay'da yakalanan 30 zanlıdan 12'si adliyeye sevk edilirken, 18'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 12 Mayıs’ta başlatılan operasyon kapsamında, Adana, İstanbul, Mersin ve Hatay'da gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 18’i savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5’i kadın 12 şüpheli sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne gönderildi.

İnternet sitesini yönettiği iddia edilen Özgür A’nın kardeşi Özkan A, eşi Kader A, baldızı Gönül Ö. ve üvey annesi Meryem A'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

- Bilgisayar mühendisi olmak istemiş

Ortaokul mezunu olduğu öğrenilen Özgür A’nın ifadesinde, öğrencilik yıllarında bilgisayar mühendisi olmayı istediğini fakat ailesinin maddi sıkıntılarından dolayı okula devam edemediğini söylediği ileri sürüldü.

Ayrıca Özgür A'nın ifadesinde, kendi imkanıyla bilgisayar yazılımı ve programları hazırlamayı öğrendiğini, bir hacker düzeyinde bilgisayar kullanabildiğini, önce yasal haber siteleri yönettiğini ancak uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra kazandığı paranın kendisine yetmediğini, fazla para kazanmak için cinsel içerikli siteler, ardından eskort siteleri hazırladığını, aylık gelirinin yaklaşık 100 bin lira olduğunu dile getirdiği iddia edildi.

Yasa dışı yollarla kazanılan paraların şüpheli Özgür A'nın eşi Kader A'nın yanı sıra baldızı G.Ö, üvey annesi Meryem A. ile Özkan A'nın kayınpederi Mustafa H'nin de banka hesabına yatırıldığı tespit edildi.

EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Adana ve Samsun merkezli olmak üzere 13 kentteki savcılıkların talimatıyla internetteki 30 "eskort" sitesiyle ilgili çalışma yürütülmüştü. Soruşturma kapsamında 41'i yönetici, 690'ı site üyesi kadın olmak üzere 731 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Adana, Samsun, Ankara, Konya, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul'da bin 781 polis ve 517 ekibin katılımıyla, "Son Kapı" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Adana merkezli operasyonda 30, Samsun merkezli operasyonda ise 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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