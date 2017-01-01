Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 5 maliye müfettişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, eski maliye müfettişleri Mustafa G, Selçuk K, Burak B. Samsun, Belgin E. ve İskender B. de Ordu'da gözaltına alındı.
Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.