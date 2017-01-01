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Dezavantajlı ailelere kaplıca tatili

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:28
Dezavantajlı ailelere kaplıca tatili

EDİRNE (AA) - Edirne'de Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SİROMA) Projesi kapsamında 4 dezavantajlı aile Aile Haftası kapsamında kaplıca tatiline gönderildi.

Edirne Sosyal Hizmet Merkezi tarafından organize edilen ve finansmanı SİROMA projesi tarafından sağlanan etkinlik kapsamında biri şehit, bir gazi, 2'si Roman aile olmak üzere 4 aileden 11 kişi 3 gün boyunca Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre beldesinde kaplıca tatili yapacak.

Hayatında ilk kez kaplıca tatiline gitme fırsatı yakalayan aileler, etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Yolculuk öncesi ailelerle birlikte Edirne Sosyal Hizmet Merkezi’nde bir araya gelen Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bilgin Özbaş, bakanlık olarak dezavantajlı grupların yanlarında olduklarını söyledi.

Aile yapısının önemine vurgu yapan Özbaş, şunları kaydetti:

"Aile toplumun en küçük birimidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak aile yapılarının güçlü olduğu bir toplumda şiddet, kargaşa ve huzursuzluğun olmayacağına inanıyoruz. Aile haftası etkinlikleri kapsamında Sosyal Hizmet Merkezimiz ve ilimizde dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler yürüten SİROMA tarafından bir etkinlik hazırlandı. Bu proje kapsamında aile yapısıyla etrafına örnek olan bir şehit ailemizi, bir gazi ailemizi, dezavantajlı grup olarak yaşamlarını devam ettiren 2 ailemizi bir tatile gönderiyoruz. Bu etkinliğin finansmanı tamamen SİROMA projesi tarafından karşılanıyor. Etkinlikte emeği geçen proje ekibine ve Sosyal Hizmet Merkezimize teşekkür ediyor ailelerimize güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum."

Edirne Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Polat da aile yapısının güçlendirilmesinin temel amaçları olduğunu söyledi.

Kaplıca tatiline gittiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten şehit kızı Refiye Ocak (63) ise "Bizi kaplıcalara götüren müdürlerimize çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

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