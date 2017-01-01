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YÖK Başkanı Saraç Kocaeli'de

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:49
YÖK Başkanı Saraç Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ülkelerin kalkınması, öncelikle bilim hayatının yüksekliğiyle doğrudan ilişkili. Bu bağlamda gözardı edilmeyecek bir husus da bu üniversitelerimizin bilim hayatına olan katkılarının, sanayiyle tezahür etmesi, sanayide bir ürüne dönüşmesi." dedi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret eden Saraç, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kocaeli'nin, Türkiye'nin kalkınmasında ve ekonomik gücünde çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraç, Kocaeli'nin bir sanayi şehri olduğunu, bugün burada Kocaeli Sanayi Odasında üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ne gibi çalışmalar yapılması ve başlattıkları çalışmaların nasıl zenginleştirilmesi gerektiği konularını müzakere edeceklerini bildirdi.

YÖK Başkanı Saraç, şunları kaydetti:

"YÖK son 2 yıl, 2,5 yıldan beri çok farklı alanlarda daha önce girilmeyen alanlara yönelik birtakım planlamalar yaptı ve bazı süreçler başlattı. Bunlardan birisi de tabii ki üniversite-sanayi işbirliğini öne çıkarmak bu yoldaki birtakım pürüzleri hem sanayi kesiminin dillendirdiği hem de üniversitelerimizin, akademi camiasının dillendirdiği birtakım hususları gündemine aldı. Kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye başladı. Birtakım mevzuat değişikliklerine girişti. Dolayısıyla tabii ki ülkelerin kalkınması, öncelikle bilim hayatının yüksekliğiyle doğrudan ilişkili. Bu bağlamda gözardı edilmeyecek bir husus da bu üniversitelerimizin bilim hayatına olan katkılarının, sanayiyle tezahür etmesi, sanayide bir ürüne dönüşmesi. Bütün bu hususlar hepsi, üniversitelerin varoluşuyla yani topluma hizmet fonksiyonuyla tabii ilişkili. Sanayimiz de sanayicilerimiz de en nihayetinde ülkemizin varlığına, kalkınmasına katkı sağlayan unsurlar ve gruplar. Dolayısıyla iyi bir işbirliği çerçevesinde ülkemizin kalkınması noktasında bu her iki gücün iyi bir işbirliği yapabileceğine ve kısa sürede bunun güzel semerelerini toplum nezdinde de kabul edilebileceği tarzda ortaya konulacağına inanıyorum."

Saraç, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinin de üniversite ve sanayi işbirliği konusunda kolaylaştırıcı rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Vali Güzeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Saraç'ın YÖK Başkanlığı döneminde Türkiye'nin gelişme ve kalkınma sürecinde çok önemli sorumlulukları ve katkıları bulunduğunu aktaran Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'yi bir büyük geleceğe, aydınlık yarınlara taşımanın heyecanı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde bu ülkenin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru kararlı ve inançlı bir yürüyüşü var. Bu perspektifte baktığımız zaman en büyük gücümüz genç nüfusumuz ve eğitilmiş genç kitlemiz ve bunu da sağlayacak şüphesiz üniversitelerimiz. Kalkınmanın hazırlayıcısı ve sağlayıcı üniversitelerimiz YÖK'e bağlı olarak yeni dönemde değişimi de Kocaeli'mizde çok açık bir şekilde görüyoruz."

Vali Güzeloğlu, hem Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü hem de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün üniversitelerinde değer oluşturan, çevresiyle bütünleşen, kalkınmanın hazırlayıcısı bir üniversite olma yolunda çok öncü, çok yapıcı, çok kararlı çalışmalar sergilediğini vurguladı.

Ziyarette KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Görgün de hazır bulundu.


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