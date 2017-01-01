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SİİRT (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları halka daha iyi anlatabilmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" etkinliğinin 86'ncısı Siirtlilerle bir araya geldi.

Kültür Merkezi'nde sanatçı ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı konuşmada, programı izlemeye gelen Siirtlilerin de 15 Temmuz gecesinin kahramanları olduğunu söyledi.

Siirt'in o gece binlerce silahın sıkıldığı bir kent olduğunu ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür şehit ve gazi olmadan geceyi hep beraber atlattık. 15 Temmuz'u her zaman hatırlamamız gerekiyor. Eğer 15 Temmuz'u unutursak biliniz ki bu millet kendi içinde yeniden sıkıntılarla baş başa kalacaktır. Çünkü çevremize baktığımız zaman İslamın, bu bölgenin en lider konumunda olan ülkesi Türkiye'dir. Bu ülkenin lider olmasının, bütün mazlumlara kapılarını açması, onlara yardım etmesi, tarih boyunca bu milletle uğraşan batılıları daha fazla düşman haline getirmektedir."

"15 Temmuz da o haçlı zihniyetinin geri gönderildiği, inşallah bir daha bu topraklarda çıkamayacağı bir gündür." sözlerine yer veren Tutulmaz, benzer durumları yaşamamak adına o günün kahramanlarının yaşadıklarını anlatmasının önemli olduğunu vurguladı.

Vali Tutulmaz'ın konuşmasının ardından sanatçı Veysel Çelikdemir, kum tanecikleriyle 15 Temmuz gecesini ve milletin gösterdiği kahramanlıkları canlandırdı.

- 15 Temmuz gazileri yaşadıklarını anlattı

Programda 15 Temmuz gazilerinden Mehmet Şükrü Kıntaş, Muhammed Enes Enes Karagöz ile Mesut Yeşilyurt, yaşadıklarını aktardı.

Atatürk Havalimanı'na giden tankların yolunu hafriyat tırıyla kapattıklarını anımsatan Kıntaş, şöyle dedi:

"Kardeşimle hemen elbiselerimizi çıkardık ve tankların egzozlarını tıkama başladık. Yetersiz kaldı, çünkü egzoz boruları büyüktü. Bunu söyleyince sokağa çıkan herkes üzerilerindeki elbiseleri çıkarıp bize verdi. Pet şişe, ayakkabı ve sopalarla egzoz borularını tıkadık. Bir iki dakika geçmeden tankın stop ettiğini görünce bir baktık ki tankın kapağı açıldı. Darbeciler boğulma tehlikesi geçirince kendileri dışarı çıktı."

Tankın içerisinde 5 asker gördüğünü ve bunlardan birinin kendisine tüfeğini doğrulttuğunu aktaran Kıntaş, ona tokat attığını ve askerlerin silahlarını alarak polise teslim ettiğini ifade etti.

Aynı yöntemle 9 tankı durdurmayı başardıklarını aktaran Kıntaş, bu çaba sonucunda tankların Atatürk Havalimanı'na gitmesine engel olduklarını kaydetti.

Darbe girişimi gecesi Ankara'da yaşadıklarını anlatan Karagöz de babasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü önünde darbecilere karşı mücadele ettiklerini vurguladı. Karagöz, şöyle devam etti:

"Tankın üstüne çıktım ve birden kolumda acı hissettim. Koluma şarapnel girmişti. Korkmadım ve kolumu sardım. Tankın üstünde oradaki askerlerle konuşma şansım oldu. Niye bunu yaptıklarını sorduğumda görevleri olduğunu belirterek geri çekilmemizi istediler. 'Yapma' dedim ve yalvardım. Sonra silahın dipçiğiyle koluma vurup darbettiler. Polis güvenlik koridoru oluşturdu ve tankları teslim aldı."

Gazi Mesut Yeşilyurt da 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşadıklarını dile getirdi.

Programa, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.