ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Saklı cennet Eğrigöl doğa tutkunlarını misafir ediyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:59

KONYA (AA) - ORHAN AKKANAT - RAMAZAN BİLGİLİ - Konya ve Antalya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerindeki Taşeli platosunda yer alan Eğrigöl, el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kampçıları misafir ediyor.

Mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye çıktığı bölgeye, Konya'nın Hadim ilçesinden gitmek isteyenler, 3-4 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşıyor. Bölgeye Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinden de araçlarla ulaşmak mümkün.

Torosların en yüksek zirvelerinden Geyik Dağları'nın eteğinde yer alan 2 bin 100 metre rakımlı Eğrigöl, bitki çeşitliliği, farklı renklerdeki çiğdemler ve endemik bitkileriyle dikkati çekiyor. Kıvrılarak göle akan çayların oluşturduğu menderesler arasında rengarenk açan çiçekler, dağlarda damar damar uzanan kar örtüsü ile eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Hadim, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin oluşturduğu üçgenin ortasında yer alan Eğrigöl'e doğa ve fotoğraf tutkunları ile olta balıkçılığı meraklıları günübirlik ziyarete geliyor. Gölün etrafında kamp yapanlar ise geceyi burada geçiriyor. Bölge, dağ bisikleti ve trekking için de misafirlerine doyumsuz anlar yaşatıyor.

Zaman zaman yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği gölün yakın çevresinde ise yaylacıların sıcak havadan kaçarak sığındığı yayla evleri yer alıyor.

Sahil kentlerinde denize girilirken, aynı dönemde ziyaretçilerine kayak yapma imkanı da sunan göl, piknik için gelenleri de ağırlıyor.

Eğrigöl'e kamp yapmaya gelen dağcılardan Ömer Faruk Gülşen, uzun yıllardan beri gerek Türkiye gerek yurt dışında birçok zirve tırmandığını söyledi.

Aynı zamanda doğa fotoğrafçısı olarak Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki dağlara tırmanış yaptığını anlatan Gülşen, "Özellikle Akdeniz'de bakir olan bölgelere gidiyorum. Kilikya, Pisidya ve Likya bölgelerinin bilinmeyen veya az bilinen zirvelerinde ekolojik yapıyı fotoğraflıyorum. Grup liderliği yaparak yerli ve yabancı turistleri gezdiriyorum." dedi.

- "Çok sayıda endemik çiçek bulunuyor"

Taşeli platosuna her yıl arkadaşlarıyla kamp için geldiklerini belirten Gülşen, şöyle devam etti:

"Burası çok sevdiğim, bakir, oldukça sulak bir bölgedir. Ekosistemi diğer bölgelere göre oldukça farklıdır. Bin 700 metrelere kadar sedir, ardıç, ladin, köknar ve kara çam var. Daha yükseklerde çok sayıda endemik çiçek bulunuyor. Soğanlı bitkiler, sarı ve farklı renklerde çiğdemler, boylu sümbüller, gelin tacı dediğimiz ters laleler, boylu laleler geniş bir alanda görülebilir. Biraz daha yukarılarda Sultan Ana zirvesinde ise İpar Gülü fotoğraflanabilir. Bu sene kar fazla yağdığı için biraz geç açıyorlar. Kar suları ve kaynaklardan beslenip güneye doğru akan çaylar, Eğrigöl'den başlayarak menderesler oluşturur, bir kısmı denize geri kalanı ise Alara çayına dökülür. Burası çok fazla bilinmeyen, bu nedenle de koruma altına alınmayan bir bölge. Mutlaka koruma altına alınması lazım."

- "Bir tabiat parkı olarak değerlendirilebilir"

Gülşen, son dönemde piknik için gelenlerin sayısı arttıkça bazı çevre sorunlarının ortaya çıkmaya başladığına işaret ederek "Bölgeye çöp atılmaya başlandı. Biz her sene gelip çöpleri topluyoruz. Ama çözüm değil, insanların bilinçlenmesi ve koruma altına alınması lazım. Bir tabiat parkı olarak değerlendirilebilir. Ekosistem için çok önemli bir bölge, onun için çok duyarlı olunması gerekiyor." diye konuştu.

Eğrigöl'ün her türlü doğa sporunun yapılabileceği özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Gülşen, "Eğrigöl gerçekten doğa turizmi için çok güzel bir alan. Dağ bisikleti, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık, tırmanma, kayak ve trekking yapılacak en güzel yerlerden biridir." dedi.

Yaklaşık 15 yıldır dağcılık yaptığını dile getiren Erdi Yılmaz da "Uşak Üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Türkiye'nin birçok dağına tırmanış gerçekleştirdim. Torosları çok seviyorum. Mayıs ayında kar görebilmek için Eğrigöl'de kamp yapmaya karar verdik. Doğa fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaşıyorum. Burası Antalya'ya çok yakın bir yer. Sahilde insanlar denize girerken, burada 2 bin metrede karlar arasında kamp yapmak gerçekten mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Şehit asker ve şehit polis aileleri Beyşehir'i ziyaret etti
YEREL

ŞEHİT ASKER VE ŞEHİT POLİS AİLELERİ BEYŞEHİR'İ ZİYARET ETTİ
Kulu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL

KULU'DA DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Selçuklu Belediyesi'nden okul öncesi eğitime destek
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DESTEK
Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs
YEREL

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜN 31 MAYIS
NEÜ Hukuk Fakültesi yeni eğitim öğretim yılına hazır
YEREL

NEÜ HUKUK FAKÜLTESİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR
Seydişehir'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine düve dağıtımı
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÜYELERİNE DÜVE DAĞITIMI
Başkan Tutal, Gazi Ortaokulu öğrencilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN TUTAL, GAZİ ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
Beyşehir'e kültür sanat merkezi
YEREL

BEYŞEHİR'E KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Atiker Konyaspor, kupada ilk kez finalde
YEREL

ATİKER KONYASPOR, KUPADA İLK KEZ FİNALDE
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Atiker Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi
YEREL

ATİKER KONYASPORLU TARAFTARLARDAN 4 BOYUTLU KOREOGRAFİ
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Emekli polis memuru evinin merdivenlerinde ölü bulundu
YEREL

EMEKLİ POLİS MEMURU EVİNİN MERDİVENLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni
YEREL

13. ALTIN DOKUNUŞLAR SERGİSİ VE BİLGİ ŞÖLENİ
Türkmenistan Büyükelçisi Amanlyev'den NEÜ'ye Ziyaret
YEREL

TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİSİ AMANLYEV'DEN NEÜ'YE ZİYARET
Beyşehir'in 27 mahallesi çok amaçlı sahaya kavuştu
YEREL

BEYŞEHİR'İN 27 MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SAHAYA KAVUŞTU
Başkan Özgüven: &quot;Hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmek asli görevimizdir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "HEMŞEHRİLERİMİZİN DERTLERİYLE DERTLENMEK ASLİ GÖREVİMİZDİR"
13. Altın Dokunuşlar &quot;Endülüs'ten Selçukluya&quot; sergisi açıldı
YEREL

13. ALTIN DOKUNUŞLAR "ENDÜLÜS'TEN SELÇUKLUYA" SERGİSİ AÇILDI
Seydişehir'de doğuştan engelli çocuk geçici fahri zabıta oldu
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE DOĞUŞTAN ENGELLİ ÇOCUK GEÇİCİ FAHRİ ZABITA OLDU
Selçuklu'da yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
YEREL

SELÇUKLU'DA YEŞİL ALANLAR YAZA HAZIRLANIYOR
Engelliler polislerle mesai arkadaşı oldu
YEREL

ENGELLİLER POLİSLERLE MESAİ ARKADAŞI OLDU
Cihanbeyli'ye hobi bahçeleri oluşturuldu
YEREL

CİHANBEYLİ'YE HOBİ BAHÇELERİ OLUŞTURULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
YAŞAM

1800'LERİN KORKUNÇ AKIL HASTANELERİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...
  • 4 Sadece onda var! İşte şampiyonun otomobili