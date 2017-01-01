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"FETÖ'nün il abisi" bilgileri yurt dışına sızdırmış

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:05

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem polis yapılanması il abisi" olduğu, topladığı himmet ve personeller hakkındaki bilgileri depolatıp örgütün yurt dışındaki sorumlularına gönderdiği ve ByLock kullandığı öne sürülen eski Milli Eğitim maarif müfettişi tutuklu sanık Yasin Şenğül'ün yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şenğül, avukatı ve tanıklar katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Şenğül, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Hakkındaki iddiaların tanık beyanlarından ibaret olduğunu savunan Şenğül, "Tanıkların ifadelerinde bazı sorulara cevap verilmeden beyanlar görülmekte. Beyanlarda bana saygı duyulduğu ve örgüt evlerine gittiğim söyleniyor ama bunların nerede yapıldığı ve kimin bana saygı duyduğu söylenmemiş." dedi.

Şenğül, 2015 Ağustos’ta Erzurum’a müfettiş olarak tayinin çıktığını, iddia edildiği gibi daha önce bu kente gelmediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"ByLock programını indirmedim ve kullanmadım. İddianamede emniyet mensuplarına abilik yaptığım zikredilmiş ama 20 yıllık meslek hayatımda buna yönelik bir kişi beyanda bulunmuş. Öğretmenlerden himmet aldığım ve üste aktardığım söyleniyor ama kimden aldığım söylenmiyor. Banka hesaplarıma ve yurt dışı çıkışlarıma bakıldığı zaman böyle bir durumun olmadığı görülecektir. Yurt dışındaki örgüt liderine bilgi ve belge aktardığım iddia ediliyor ama buna yönelik dosyada delil yok. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol aldığım söyleniyor ama ben o gece evimde televizyondan gelişmeleri takip ediyordum. Bank Asya’ya da 17-25 Aralık’tan itibaren bir kuruş para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Tanık Deniz Girgin ise beyanında, kendisinin daha çok Şenğül'e bağlı olan Alparslan Yiğit’le tanıştığını belirterek, "Şenğül’ün ilçelerden sorumlu kişi olduğunu biliyorum. Yiğit, bir gün örgüte ait bir evde kahvaltı yapılacağını ve bunu hazırlamamı söyledi. Ben de kahvaltıyı hazırlarken içeride toplantı yapıldı. Şenğül’ü orada gördüm. Toplantıda ne konuşulduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yasin Şenğül’ün bu halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yasin Şenğül'ün, uzun yıllar FETÖ/PDY’nin mahrem emniyet yapılanması içerisinde görev aldığı, etkin pişmanlıktan faydalananların beyanlarına göre FETÖ/PDY içerisinde 2015 yılına kadar Muş’ta görev yapan komiser yardımcıları grubunda görevli "imam" olduğu yer alıyor.

Şenğül'ün terör örgütü adına yaptığı eylemlerden dolayı yükselerek tayin gördüğü ve örgütün "Erzurum mahrem polis yapılanmasında il abiliği"ne kadar yükseldiği aktarılan iddianamede, Şenğül’ün haklarında soruşturma yürütülen örgütün ildeki imamlarının da sorumlusu olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Şenğül'ün örgüt içerisinde ildeki en üst sorumlu mertebesine yükseldiği, öğretmenlerden topladığı himmet ve personel hakkındaki bilgi ve belgeleri depolattırıp yurt dışındaki örgütün lider ve üstlerine aktardığı belirtiliyor.

Hücre tipi yapılanmaya giden örgütte her bir gruptan sorumlu sözde müdür yardımcısının görevlerinden birinin de bilgi ve belge toplamak olduğu belirtilen iddianamede, flash belleklerde saklanan bu bilgiler ile belgelerin bazı kişilerin açıkları ve hatalarını da içerdiğine işaret ediliyor.

İddianamede, örgüt mensuplarının bu bilgi ve belgeleri biriktirilip, isimsiz, imzasız mektuplar sayesinde ilgililere gönderip istenmeyen kişiler hakkında idari ve adli soruşturmalar açtırıp yerine örgüt üyelerinin gelmesi için çalışmalar yaptığı anlatılıyor.

Şenğül'ün de kendisine bağlı Hüsnü Cemal Keleş ve Alparslan Yiğit'e toplattığı bilgiler ile gerekse de gruplarda toplanan himmet adı altındaki paralarla 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbede aktif rol aldığı, topladığı bilgileri "bilgi-belge sorumlusu" olarak görevlendirdiği kişiler vasıtasıyla kullandığı dile getirilen iddianamede, Şenğül ve örgüt mensuplarının şikayet ettikleri kişilerin ya da kamu görevlilerinin boşalttıkları yerlere kendi elemanlarını getirtip darbenin hazırlanmasında aktif rol oynadığına dikkat çekiliyor.

İddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock kullanıcısı" ve sözde "Erzurum polis yapılanması lideri" vurgulanan Yasin Şenğül'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek"ten de 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapse çarptırılması talep ediliyor.

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