Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile ilçelerinde 10 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartı, 7 zanlı ise savcılıkça serbest bırakıldı.