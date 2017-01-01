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Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:23

MUŞ (AA) - Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile ilçelerinde 10 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartı, 7 zanlı ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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