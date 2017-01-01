Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı gemiler yollarına devam edemiyor.

Dünden bu yana etkisini sürdüren ve hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 31 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.

Gemilerin, hava şartlarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket edeceği belirtildi.

Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle dün ava çıkamayan tekneler, bugün de Süleymanpaşa, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları meydana gelecek olumsuzluklara karşı uyardı.



