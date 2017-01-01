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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:29
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yasin Şık'ın kullandığı 16 CZG 11 plakalı meyve yüklü kamyonet, Bursa-İstanbul karayolu Terminal Kavşağı'nda, Veysi Ortakaya (46) idaresindeki 16 EV 763 plakalı cipe yandan çarptı. Ardından kamyonet, sağ şeritte seyreden Engin Arslan (35) yönetimindeki 73 FA 199 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Yasin ile kardeşi Tahir Şık (43), araçta sıkıştı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü Şık, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan koltukta sıkışan ve sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Tahir Şık'ın cesedi ise 45 dakikalık çalışmanın sonunda araçtan çıkarılabildi.

- Polis havaya ateş etmek zorunda kaldı

Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen iki kardeşin yakınları, yolun karşı şeridinden kaza bölgesine gelmek istedi. Uzun süre ağlayan, sinir krizi geçiren ve ekiplerin çalışmalarını yakından görmek isteyen Şık kardeşlerin yakınları bir türlü sakinleşmeyince, olay yerinde görevli bir polis havaya ateş açtı.

Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa karayolu yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.

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