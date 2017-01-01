"Süne savaşçıları" görev başında

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sünelere karşı mücadelede kullanılan 700 bin faydalı böcek yumurtası doğaya bırakıldı.

Kırklareli'deki Süne Parazitoit Üretim Merkezi'nde üretilen 700 bin faydalı böcek yumurtası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince Karahıdır Mahallesinde doğaya salındı.



Süne ile biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böcekler, süne yumurtalarının içine kendi yumurtalarını bırakarak, hem sayılarını artırıyor hem de sayısını azalttıkları sünelerin hububata vereceği zararı önlüyor.



Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, üretilen parazitoitlerin doğaya bırakılarak, süneyle biyolojik mücadele yapıldığını söyledi.

Türkiye'de 2004 yılından itibaren süne zararlısı ile mücadele ve doğal dengeyi sağlamak amacıyla faydalı böcekler üreterek doğaya bıraktıklarını belirten Ortan, 2004 yılına kadar süne ile mücadelede uçakla ilaçlama yapıldığını belirtti.

Faydalı böcekler ile biyolojik mücadele edildiğini anlatan Ortan, Süne Parazitoit Üretim Merkezi'nde ürettikleri faydalı böcek yumurtalarından diğer illere de gönderdiklerini bildirdi.

Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, faydalı böcekler ile doğal yollarla sünelere karşı mücadele edileceğini aktardı.

Konuşmaların ardından 700 bin faydalı böcek yumurtası doğaya bırakıldı.