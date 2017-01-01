Kardemir Karabükspor'da Atiker Konyaspor mesaisi

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kondisyon ağırlıklı devam eden idmanda, pas ve şut çalışması yapıldı.

Yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlanan idmana, izinli olan kaleci Ahmet Şahin ve rahatsızlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı ile sakatlık geçiren Andre Biyogo Poko, Andriy Bliznichenko ve Valerica Gaman katılmadı.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor yenilgisinden sonra Atiker Konyaspor maçının kendileri adına çok daha önem kazandığını söyledi.

Hazırlıklara başladıklarını ve maç gününe kadarda sıkı bir çalışma içinde olacaklarını belirten Gül, 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.