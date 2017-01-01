Fındıkta "külleme" ile mücadele çalışmaları

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GİRESUN (AA) - Giresun il merkezi ve çeşitli ilçelerde belirlenen örnek bahçelerde üreticilere hastalıkla ilgili bilgiler veriliyor, mücadele yöntemleri anlatılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Giresun Ticaret Borsasının ortaklaşa yürüttüğü çalışma çerçevesinde, il merkezi ve ilçelerde örnek bahçeler belirlendi.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, merkeze bağlı Boztekke köyündeki bir örnek bahçede gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yıldır külleme hastalığının rekolte düşüklüğüne ve ihracat gelirinin azalmasına neden olduğunu söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile hastalığa karşı çalışma yürüttüklerini ifade eden Yanıkoğlu, il ve ilçelerde oluşturdukları örnek bahçelerde hastalıkla mücadelenin başladığını belirtti.

Yanıkoğlu, fındık üretimindeki sorunların çözülmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hastalığa karşı, doğal afetlere karşı mücadele yapmak zorundayız. Artık küresel iklim değişti, değişik şartlar var. Bir sorun yumağı altında dünya üretiminde yüzde 75'ine sahip olduğumuz fındık artık tehlike altında. Zaten dünyanın en büyük fındık ithalatçısı olan firma Türki Cumhuriyetlerde de artık planlı programlı dikim alanları yapmakta. Bir de bu hastalık, afetler olursa fındığın geleceği tehlike altında."

Artık herkesin elini taşın altına koymak zorunda olduğunu dile getiren Yanıkoğlu, tüm kurumlarla birlikte fındıktaki sorunların çözülebileceğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya da uygulama bahçelerinde üreticilere ilaçlamanın yapılışı ve hastalıkla mücadelede yeni metotlara ilişkin bilgi verdiklerini ifade etti.

Külleme hastalığının kontrol altına alınabileceğine dikkati çeken Kahya, "Basit bir hastalık olmakla beraber mücadele yapılmadığında gelecek yıllardaki üretimi de olumsuz etkileyebileceğini anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Kahya, hastalığın ilk olarak 2014 yılında ortaya çıktığını belirterek, "Küllemeyle ilgili bu sene üreticilerin irade koyup üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bize gelen dönüşler hastalıkla mücadele yapılması konusunda üreticiler hemfikirler." diye konuştu.

Fındık üreticisi İbrahim Şenel de ilk yıllarda fazla bilgilerinin olmaması nedeniyle hastalıkla mücadele edemediklerini belirterek, "Geçen sene mücadele yaptım faydasını gördüm, ilaç atılmayan yerde hastalık var, fark ortaya çıktı. Herkesin mücadele etmesi gerekiyor." dedi.



