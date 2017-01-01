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BURSA (AA) - Bursa'da, "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında eğitimlerini tamamlayarak dereceye giren kadınlara sertifika ve teşvik ödülleri verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca başlatılan "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı"nın sertifika töreni, Bursa'da bir otelde yapıldı.

Valisi İzzettin Küçük, burada yaptığı konuşmada, gösterdikleri karşılıksız fedakarlık ve verdikleri sevgiden dolayı kadınları tebrik etti, Anneler Günü'nü kutladı.

Bursa'nın sanayi şehri olarak bilindiğini ifade eden Küçük, "Bursa, sanayi yönü çok ileride, Türkiye'nin medarıiftiharı bir şehir ama tarımda da Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip, en çeşitli ürünleri üreten ve bu hususta da yurt dışına en açık şehirlerden biri. Yani ihracat yapan, tarım ürünlerinin ihracatından da büyük paralar kazanan bir şehir. Bizim burada tek açığımız bu işte bayanların eksik olması." diye konuştu.

Bursalı kadınların çok aktif olduğunu ve kırsal kesimlerde büyük gayretlerle kooperatifler kurduğunu aktaran Küçük, şunları söyledi:

"Kadın girişimcilerin para kazanma arzusunu geçen bir heyecanla bu işe sarıldıklarını biliyorum. Bu anlamda Valilik olarak biz de bu kooperatif ve organizasyonları destekliyoruz. Bazı kooperatiflerimizin şehirde iş yeri açması ve ürettiği değerli ve temiz ürünleri satmak için yer temini konusunda destek verdik, yardımcı olduk. Siz de arzu, istek ve gayret olsun, bizler erkekler olarak size her zaman omuz vermeye, el vermeye hazırız. Eğer siz bu işlere heyecanla girmeye devam ederseniz, gerek eğitim desteği, gerek parasal kredi ve benzeri desteklerle, gerekse şehir içindeki organizasyonlarda her türlü desteği vermeye hazırız çünkü şunu gördük, sizin çabalarınızın sonucu çok kıymetli ve başarılı."

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Küçük, başarıyı yakalayan kadınları da tebrik etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ömer Ceylan da Bursa sevdalıları olarak tarım politikaları ve il gerçeklerini göz önüne alarak paydaşlarla her türlü projenin uygulanmasında üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösterdiklerini anlattı.

Ceylan, kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerinin en önemli kısmını oluşturan kadın çiftçilerin güçlendirilmesinin sadece onların hayat standartlarını değil sektör ve ülkenin kalkınmasında da önemli rol oynayacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren kadın girişimcilere ödül ve sertifikaları takdim edildi.