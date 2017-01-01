ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:56

BURSA (AA) - Bursa'da, "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında eğitimlerini tamamlayarak dereceye giren kadınlara sertifika ve teşvik ödülleri verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca başlatılan "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı"nın sertifika töreni, Bursa'da bir otelde yapıldı.

Valisi İzzettin Küçük, burada yaptığı konuşmada, gösterdikleri karşılıksız fedakarlık ve verdikleri sevgiden dolayı kadınları tebrik etti, Anneler Günü'nü kutladı.

Bursa'nın sanayi şehri olarak bilindiğini ifade eden Küçük, "Bursa, sanayi yönü çok ileride, Türkiye'nin medarıiftiharı bir şehir ama tarımda da Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip, en çeşitli ürünleri üreten ve bu hususta da yurt dışına en açık şehirlerden biri. Yani ihracat yapan, tarım ürünlerinin ihracatından da büyük paralar kazanan bir şehir. Bizim burada tek açığımız bu işte bayanların eksik olması." diye konuştu.

Bursalı kadınların çok aktif olduğunu ve kırsal kesimlerde büyük gayretlerle kooperatifler kurduğunu aktaran Küçük, şunları söyledi:

"Kadın girişimcilerin para kazanma arzusunu geçen bir heyecanla bu işe sarıldıklarını biliyorum. Bu anlamda Valilik olarak biz de bu kooperatif ve organizasyonları destekliyoruz. Bazı kooperatiflerimizin şehirde iş yeri açması ve ürettiği değerli ve temiz ürünleri satmak için yer temini konusunda destek verdik, yardımcı olduk. Siz de arzu, istek ve gayret olsun, bizler erkekler olarak size her zaman omuz vermeye, el vermeye hazırız. Eğer siz bu işlere heyecanla girmeye devam ederseniz, gerek eğitim desteği, gerek parasal kredi ve benzeri desteklerle, gerekse şehir içindeki organizasyonlarda her türlü desteği vermeye hazırız çünkü şunu gördük, sizin çabalarınızın sonucu çok kıymetli ve başarılı."

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Küçük, başarıyı yakalayan kadınları da tebrik etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ömer Ceylan da Bursa sevdalıları olarak tarım politikaları ve il gerçeklerini göz önüne alarak paydaşlarla her türlü projenin uygulanmasında üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösterdiklerini anlattı.

Ceylan, kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerinin en önemli kısmını oluşturan kadın çiftçilerin güçlendirilmesinin sadece onların hayat standartlarını değil sektör ve ülkenin kalkınmasında da önemli rol oynayacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren kadın girişimcilere ödül ve sertifikaları takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL

YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ
&quot;Perakende Ticaret Sektörü Zirvesi&quot;
YEREL

"PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ ZİRVESİ"
Kemal Selçuk okurlarıyla buluştu
YEREL

KEMAL SELÇUK OKURLARIYLA BULUŞTU
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Yıldırım'da &quot;e-belediyecilik&quot; dönemi
YEREL

YILDIRIM'DA "E-BELEDİYECİLİK" DÖNEMİ
Nilüfer Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi'nde genel kurul heyecanı
YEREL

NİLÜFER YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFİ'NDE GENEL KURUL HEYECANI
İTSO'da verimlilik semineri
YEREL

İTSO'DA VERİMLİLİK SEMİNERİ
Romanya'dan gelen belediye başkanına kına gecesi
YEREL

ROMANYA'DAN GELEN BELEDİYE BAŞKANINA KINA GECESİ
Orhangazi Gençlerbirliği kongreye hazırlanıyor
YEREL

ORHANGAZİ GENÇLERBİRLİĞİ KONGREYE HAZIRLANIYOR
Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Kızıl, başkan adaylığını düşünmüyor
YEREL

KIZIL, BAŞKAN ADAYLIĞINI DÜŞÜNMÜYOR
Yıldırım'ın iki yakası viyadükle bağlanıyor
YEREL

YILDIRIM'IN İKİ YAKASI VİYADÜKLE BAĞLANIYOR
2017, Bursaspor'a yaramadı
YEREL

2017, BURSASPOR'A YARAMADI
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
İznik'te uçurtma şenliği
YEREL

İZNİK'TE UÇURTMA ŞENLİĞİ
Başkan Işık'tan şehit ve gazi annelerine ziyaret
YEREL

BAŞKAN IŞIK'TAN ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ZİYARET
İTSO üyelerine anaokulu indirimi
YEREL

İTSO ÜYELERİNE ANAOKULU İNDİRİMİ
Şubat ayı işsizlik rakamları
YEREL

ŞUBAT AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI
Kimsesizlerin kimsesi oldular
YEREL

KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLDULAR
Park meydanı nefes alacak
YEREL

PARK MEYDANI NEFES ALACAK
Ressamlar aileyi çizdi
YEREL

RESSAMLAR AİLEYİ ÇİZDİ
&quot;Üretim Reform Paketi sanayicinin maliyetlerini düşürecek&quot;
YEREL

"ÜRETİM REFORM PAKETİ SANAYİCİNİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK"
Gemlik'te su kesintisi
YEREL

GEMLİK'TE SU KESİNTİSİ
Bozbey: &quot;Ülkemizin proje üreten gençlere ihtiyacı var&quot;
YEREL

BOZBEY: "ÜLKEMİZİN PROJE ÜRETEN GENÇLERE İHTİYACI VAR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

SADECE ONDA VAR! İŞTE ŞAMPİYONUN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...