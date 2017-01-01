ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kemer'deki maden ocağındaki metan gazı sıkışması

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:01

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği metan gazı sıkışmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde dün akşam yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle 900 metre derinlikte yaşamını yitiren madenciler Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş'un (35) cesetleri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazelerin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği belirtildi.

Esen Çavuş'un eşi Serap Çavuş da eşinin cenazesini karşılamak için Adli Tıp Kurumu morgunun önüne geldi. Büyük üzüntü yaşayan Serap Çavuş'u yakınları teskin etti.

Ölen madencinin ağabeyi İsa Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de Zonguldak'ta madenci olduğunu ve kurtarma ekibinde çalıştığını söyledi. Olayı öğrenir öğrenmez yola çıktıklarını ve tahlisiye ekibine yetişmeye çalıştığını belirten Çavuş, şöyle konuştu:

"Kurtarmak için yetişemedim. Kardeşim bilgi vermedi bize, verse asla izin vermezdik. Maden ocağında bir yıldan beri gizli çalışıyormuş. Haberimiz yoktu, olay olunca öğrendik, yıkıldık. Şantiyede çalışıyor diye biliyorduk. Bize öyle dedi. Üç yıllık evliydi."

Çavuş, maden ocağında iş güvenliği bakımından eksiklikler olduğunu, ocakta sensör ve gaz ölçer bulunmadığını, uzaktan izlemenin ise bulunmasına rağmen çalışmadığını öne sürdü.

- Üç kişi gözaltına alındı

Olayın yaşandığı Balyak Madencilik'in ortakları Muhammed Murat Bal ve Ramazan Bal ile işletme müdürü Salih Akça da Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların ifade işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da savcılık yetkilileri ve bilirkişinin yaşanan olaya ilişkin madende incelemelerde bulunacağını kaydetti. Madende ihmal olup olmadığının bu incelemelerin ardından anlaşılacağını belirten Solmaz, "Herhangi bir kusur olup olmadığı inceleniyor." dedi.

Acı olayın ardından madendeki çalışmalar da durduruldu. Metan gazı sıkışmasının ardından başlatılan, madene hava basılması çalışmalarına devam edildi.

Maden ocağında çalışma arkadaşlarını kaybeden işçilerin büyük üzüntü içinde oldukları gözlendi. İşçiler, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) gelen 3 kişilik teftiş ekibiyle bir süre özel olarak görüştü.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde dün akşam yoğun metan sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.


İLGİLİ HABERLER
Almanya rezervasyonları hareketlendi
YEREL

ALMANYA REZERVASYONLARI HAREKETLENDİ
ATSO Başkanı Çetin: &quot;Kadınların iş hayatına girmesini teşvik etmeliyiz&quot;
YEREL

ATSO BAŞKANI ÇETİN: "KADINLARIN İŞ HAYATINA GİRMESİNİ TEŞVİK ETMELİYİZ"
Antalya'da 'Engelli Mola Evleri' için protokol imzalandı
YEREL

ANTALYA'DA 'ENGELLİ MOLA EVLERİ' İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Öğretmenlerden Başkan Sarıoğlu'na teşekkür plaketi
YEREL

ÖĞRETMENLERDEN BAŞKAN SARIOĞLU'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ
AK parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer:
YEREL

AK PARTİ ANTALYA İL BAŞKANI RIZA SÜMER:
Meslek Liseliler ürünlerini tanıttı
YEREL

MESLEK LİSELİLER ÜRÜNLERİNİ TANITTI
Antalya Devlet Konservatuvarı 12. Uluslararası Pera Piyano yarışmasından ödüllerle döndü
YEREL

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI 12. ULUSLARARASI PERA PİYANO YARIŞMASINDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ
Manavgat 19 Mayıs'ta Cem Adrian ile coşacak
YEREL

MANAVGAT 19 MAYIS'TA CEM ADRİAN İLE COŞACAK
Muratpaşa Belediyesi'nden 'Geri Dönüşüm Mağazası'
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN 'GERİ DÖNÜŞÜM MAĞAZASI'
Muratpaşa Belediyesi'nin halk plajlarına Mavi Bayrak
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN HALK PLAJLARINA MAVİ BAYRAK
ENFEST'te anneler hayat hikayelerini paylaştı
YEREL

ENFEST'TE ANNELER HAYAT HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI
Kepez Belediyesi personeline kurumsal eğitim
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ PERSONELİNE KURUMSAL EĞİTİM
Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı sahilindeki sarı tabaka açıklaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KONYAALTI SAHİLİNDEKİ SARI TABAKA AÇIKLAMASI
GÜNCELLEME - Antalya'da patlama: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA PATLAMA: 2 ÖLÜ

AEDAŞ'tan öğrenciler için eğitim seferberliği
YEREL

AEDAŞ'TAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
Yeşilbayır ve Düzlerçamı Mahallelerine kilit taşı döşeniyor
YEREL

YEŞİLBAYIR VE DÜZLERÇAMI MAHALLELERİNE KİLİT TAŞI DÖŞENİYOR
Kepez Santral'e 5 milyon Avro hibe
YEREL

KEPEZ SANTRAL'E 5 MİLYON AVRO HİBE
Madende mahsur kalan iki işçinin cesetlerine ulaşıldı
YEREL

MADENDE MAHSUR KALAN İKİ İŞÇİNİN CESETLERİNE ULAŞILDI
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ANTALYA'DA MADEN OCAĞINDA GAZ SIKIŞMASI
Antalya'da DEAŞ'tan yargılanan İsrailli hakkında karar
YEREL

ANTALYA'DA DEAŞ'TAN YARGILANAN İSRAİLLİ HAKKINDA KARAR
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
GÜNCELLEME - Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA MADEN OCAĞINDA GAZ SIKIŞMASI
Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
YEREL

ANTALYA'DA MADEN OCAĞINDA GAZ SIKIŞMASI
Antalya'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

SADECE ONDA VAR! İŞTE ŞAMPİYONUN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...