Kemer'deki maden ocağındaki metan gazı sıkışması

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği metan gazı sıkışmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde dün akşam yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle 900 metre derinlikte yaşamını yitiren madenciler Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş'un (35) cesetleri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazelerin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği belirtildi.

Esen Çavuş'un eşi Serap Çavuş da eşinin cenazesini karşılamak için Adli Tıp Kurumu morgunun önüne geldi. Büyük üzüntü yaşayan Serap Çavuş'u yakınları teskin etti.

Ölen madencinin ağabeyi İsa Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de Zonguldak'ta madenci olduğunu ve kurtarma ekibinde çalıştığını söyledi. Olayı öğrenir öğrenmez yola çıktıklarını ve tahlisiye ekibine yetişmeye çalıştığını belirten Çavuş, şöyle konuştu:

"Kurtarmak için yetişemedim. Kardeşim bilgi vermedi bize, verse asla izin vermezdik. Maden ocağında bir yıldan beri gizli çalışıyormuş. Haberimiz yoktu, olay olunca öğrendik, yıkıldık. Şantiyede çalışıyor diye biliyorduk. Bize öyle dedi. Üç yıllık evliydi."

Çavuş, maden ocağında iş güvenliği bakımından eksiklikler olduğunu, ocakta sensör ve gaz ölçer bulunmadığını, uzaktan izlemenin ise bulunmasına rağmen çalışmadığını öne sürdü.

- Üç kişi gözaltına alındı

Olayın yaşandığı Balyak Madencilik'in ortakları Muhammed Murat Bal ve Ramazan Bal ile işletme müdürü Salih Akça da Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların ifade işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da savcılık yetkilileri ve bilirkişinin yaşanan olaya ilişkin madende incelemelerde bulunacağını kaydetti. Madende ihmal olup olmadığının bu incelemelerin ardından anlaşılacağını belirten Solmaz, "Herhangi bir kusur olup olmadığı inceleniyor." dedi.

Acı olayın ardından madendeki çalışmalar da durduruldu. Metan gazı sıkışmasının ardından başlatılan, madene hava basılması çalışmalarına devam edildi.

Maden ocağında çalışma arkadaşlarını kaybeden işçilerin büyük üzüntü içinde oldukları gözlendi. İşçiler, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) gelen 3 kişilik teftiş ekibiyle bir süre özel olarak görüştü.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde dün akşam yoğun metan sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.



