Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak, Sakarya, Osmaniye ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
"Terör örgütüne üye olma" iddiasıyla gözaltına alınan A.G. N.G. Y.A. Y.Y. ve A.U, sağlık kontrolünün ardından, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Aralarında biyolog, din görevlisi ve gelir uzmanının da bulunduğu şüphelilerin telefonlarında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği öğrenildi.