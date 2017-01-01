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Adanaspor'dan taraftara "sabırlı olun" çağrısı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:08


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak bir alt lige düşmesi kesinleşen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Taraftarımıza sesleniyorum, göstereceğimiz sabırla en güzel günleri hep beraber göreceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Arın, yazılı açıklamasında, Süper Lig'de 20 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Şartlar ne olursa olsun Adanaspor'un prestiji için oynayacaklarını kaydeden Arın, "Şimdi bir sınavdan geçiyoruz. Bu sınav için birlikteliğe ihtiyaç var. Çileyi de güzelliği de birlik olarak yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp Arın, hep birlikte fedakarlık yapacaklarını belirterek, şunları aktardı:

"Adanaspor'u daha anlamlı kılmak ve yolları bir araya getirmek için camia olarak çaba sarf edeceğiz. Zor olanı yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Adanaspor sevgisi, kusursuz bir sevgidir. Bu slogan ile Adanaspor bizi mutsuz etse de bizim yapacağımız şey onu sevmektir. Turuncu-beyaz formamız ve armamız, bir başkadır. Bizim camia koşarken değil, düşerken yanımızda olanlarındır. Taraftarımıza sesleniyorum, göstereceğimiz sabırla en güzel günleri hep beraber göreceğimize inanıyorum. Oyuncularımın Trabzonspor karşısındaki performanslarının, son 3 maça yansımasını bekliyorum. Kayserispor maçına bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Kendi oyun anlayışımızdan taviz vermeden, oyunu çirkinleştirmeden, izleyenlere keyifli bir maç seyrettirmek istiyoruz."

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