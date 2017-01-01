KAYSO Başkanı Büyüksimitci:

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, hazırlıkları tamamlanarak Meclise gönderilen Üretim Reform Paketi'nin sanayicilerin yükünü hafifleteceğini ve yatırımcıların önünü açacağını bildirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organize sanayi bölgeleri yönetimlerinin destekleriyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan Üretim Reform Paketi'nin yasalaşmak üzere Meclise sunulduğunu hatırlattı.



Söz konusu paketin mayıs ayı içinde yasalaşmasını bekledikleri belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:



"Üzerinde bir yıldır çalışılan 77 maddelik Üretim Reform Paketi’nin yürürlüğe girmesi ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı alınmayacak. Aynı belgeye sahip sanayiciler, emlak vergisi de ödemeyecek. Planlı sanayi alanlarındaki satışlarda damga vergisi ve harçları kaldırılacak. Yerli üretici desteklenecek, kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak. Ayrıca, şehir içinde kalan sanayi siteleri de şehir dışına taşınmış olacak. Yıllardır sanayicilerimizin talebi olan OSB’lerin demiryolları ile bağlantılarının yapılması konusunun bu paket içinde olması da bizleri umutlandırmaktadır."

Meslek liseleri ve üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesinin çok önemli olduğunu aktaran Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Üretim Reform Paketi sanayicilerimizin yükünü azaltacaktır. Yatırımların önü açılacaktır. Paketin üreticiyi destekleyen kapsamlı bir çalışma olduğu açıktır. Öncelikle sanayicinin mali yüklerinin azaltmasının hedeflendiği bu paketin en kısa zamanda yasalaşmasını umuyor, bu çalışmaya destek veren başta hükümetimiz olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü ve bakanlığımızın bürokratlarına, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."