ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci:

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:15

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, hazırlıkları tamamlanarak Meclise gönderilen Üretim Reform Paketi'nin sanayicilerin yükünü hafifleteceğini ve yatırımcıların önünü açacağını bildirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organize sanayi bölgeleri yönetimlerinin destekleriyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan Üretim Reform Paketi'nin yasalaşmak üzere Meclise sunulduğunu hatırlattı.

Söz konusu paketin mayıs ayı içinde yasalaşmasını bekledikleri belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Üzerinde bir yıldır çalışılan 77 maddelik Üretim Reform Paketi’nin yürürlüğe girmesi ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı alınmayacak. Aynı belgeye sahip sanayiciler, emlak vergisi de ödemeyecek. Planlı sanayi alanlarındaki satışlarda damga vergisi ve harçları kaldırılacak. Yerli üretici desteklenecek, kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak. Ayrıca, şehir içinde kalan sanayi siteleri de şehir dışına taşınmış olacak. Yıllardır sanayicilerimizin talebi olan OSB’lerin demiryolları ile bağlantılarının yapılması konusunun bu paket içinde olması da bizleri umutlandırmaktadır."

Meslek liseleri ve üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesinin çok önemli olduğunu aktaran Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Üretim Reform Paketi sanayicilerimizin yükünü azaltacaktır. Yatırımların önü açılacaktır. Paketin üreticiyi destekleyen kapsamlı bir çalışma olduğu açıktır. Öncelikle sanayicinin mali yüklerinin azaltmasının hedeflendiği bu paketin en kısa zamanda yasalaşmasını umuyor, bu çalışmaya destek veren başta hükümetimiz olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü ve bakanlığımızın bürokratlarına, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER
ERSEM 85 ülkeden 247 öğrenci mezun verdi
YEREL

ERSEM 85 ÜLKEDEN 247 ÖĞRENCİ MEZUN VERDİ
KTO'nun Mentorluk Projesi Eğitimleri başladı
YEREL

KTO'NUN MENTORLUK PROJESİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI
İl temsilcileri Eskici öncülüğünde toplandı
YEREL

İL TEMSİLCİLERİ ESKİCİ ÖNCÜLÜĞÜNDE TOPLANDI
Büro-Memur Sen'den Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
YEREL

BÜRO-MEMUR SEN'DEN GAZETECİLER CEMİYETİ'NE ZİYARET
Talas Belediyesi ilçeye 50 adet çiçek dikiyor
YEREL

TALAS BELEDİYESİ İLÇEYE 50 ADET ÇİÇEK DİKİYOR
Başkan Çelik, 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, 2. ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
Şehrin başkanı şehrin takımıyla
YEREL

ŞEHRİN BAŞKANI ŞEHRİN TAKIMIYLA
otosiklet Kulübü Üyelerinden Kocasinan'a Ziyaret
YEREL

OTOSİKLET KULÜBÜ ÜYELERİNDEN KOCASİNAN'A ZİYARET
5. Geleneksel Süt Koşusu yapıldı
YEREL

5. GELENEKSEL SÜT KOŞUSU YAPILDI
Kayseri Vergi Dairesi Başkanvekili Ahmet Günçavdı:
YEREL

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANVEKİLİ AHMET GÜNÇAVDI:
Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
YEREL

ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİ ADLİYEDE
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Vali Süleyman Kamçı:
YEREL

VALİ SÜLEYMAN KAMÇI:
KAYSO'da Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma Konulu Seminer
YEREL

KAYSO'DA DALGALI PİYASALARDA RİSK YÖNETİMİ VE KORUNMA KONULU SEMİNER
Kayseri Mahallesi'nden 'Engelsiz' kahvaltı
YEREL

KAYSERİ MAHALLESİ'NDEN 'ENGELSİZ' KAHVALTI
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, &quot;Kayseri'de bebek ölüm hızı Türkiye ortalamasının altında&quot;
YEREL

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. İSMAİL KILIÇ, "KAYSERİ'DE BEBEK ÖLÜM HIZI TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA"
Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Hiper Rekabetin Öncüsü
YEREL

KAYSERİ OSB DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ HİPER REKABETİN ÖNCÜSÜ
Başkan Hiçyılmaz başarılı gençleri ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ BAŞARILI GENÇLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Huzurevi sakinleri Türk Halk Müziği konserinde stres attı
YEREL

HUZUREVİ SAKİNLERİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİNDE STRES ATTI
&quot;Üretim Reform Paketi Sanayicilerimizin Yükünü Azaltacaktır&quot;
YEREL

"ÜRETİM REFORM PAKETİ SANAYİCİLERİMİZİN YÜKÜNÜ AZALTACAKTIR"
Menisküs yırtıkları kalıcı sakatlığa neden olabiliyor
YEREL

MENİSKÜS YIRTIKLARI KALICI SAKATLIĞA NEDEN OLABİLİYOR
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk FETÖ davası görüldü
YEREL

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE İLK FETÖ DAVASI GÖRÜLDÜ
Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi
YEREL

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ OTELCİLİK YÜKSEKOKULU İLK MEZUNLARINI VERDİ
Engelli İstihdamına Katkısından Dolayı Kayseri Şeker'e İşkur'dan Teşekkür
YEREL

ENGELLİ İSTİHDAMINA KATKISINDAN DOLAYI KAYSERİ ŞEKER'E İŞKUR'DAN TEŞEKKÜR
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

SADECE ONDA VAR! İŞTE ŞAMPİYONUN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...