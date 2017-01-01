Adana Demirspor'da olağanüstü kongre kararı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor Kulübünde 23 Mayıs Salı günü olağanüstü kongre düzenlenecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü kongrenin, saat 14.00'te Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Konser ve Ti̇yatro Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde olağanüstü kongrenin 30 Mayıs Salı günü aynı yer ve saatte yapılacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp tüzüğünün ilgili maddesi̇nde beli̇rti̇ldi̇ği̇ şeki̇lde, yöneti̇m ve deneti̇m organlarına aday olanlar, hangi̇ organa aday olduklarını en geç genel kurulun veya olağanüstü genel kurulun toplanacağı günden 3 gün önce saat 18.00'e kadar Adana Demi̇rspor Kulübü Derneği̇ne li̇ste hali̇nde veya tek tek bi̇ldi̇rmek zorundadırlar."