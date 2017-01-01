Rekor için 100 saat ip üzerinde kalacak

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SAMSUN (AA) - İngiliz sporcu Jediah Doohan'ın, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda gerçekleştirdiği 100 saat sürecek "dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesi devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapılıyor.

Bu kapsamda İngiliz sporcu Doohan, 100 saat sürecek "dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesine 2 gün önce başladı. İp üzerinde 48 saatini geride bırakan Doohan, 90 saat olan rekoru kırmayı hedefliyor.

Doohan, AA muhabirine, hava şartlarının güzel olduğunu, 2 gündür ip üzerinde herhangi bir zorluk yaşamadığını söyledi.

Sudan 200 metre yükseklikte bulunan ip üzerinde duran Doohan, "Kanyon harika bir güzelliğe sahip. Böyle bir yerde rekor denemesi yapmanın mutluluğu içindeyim. Şimdiye kadar hiçbir zorluk yaşamadım. Yeme içme gibi ihtiyaçlarımı da ip üzerinde karşılıyorum. Uykum geldiğinde ip üzerindeki hamakta dinleniyorum. Hava şartları böyle olduğu sürece rekoru kıracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kanyonda incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, festival kapsamında serbest atlayış, yüksekte ip üstünde yürüme, kaya tırmanışı, kano ile paramotor branşlarında etkinlikler düzenlendiğini kaydetti.