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Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak Sivas'ta

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:30
Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak Sivas'ta

SİVAS (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetlemek üzere kente gelen Çolak'ı, Gül karşıladı.

Çolak, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çolak'a çift başlı kartal figürlü tablo hediye etti. Çolak da Gül'e günün anısına Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına plaket verdi.

Ziyarette Çolak'a Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ile 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip eşlik etti.

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