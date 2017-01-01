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Ordu'daki FETÖ/PDY davası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:36

ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada biri tutuksuz 5 sanık ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık E.G, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "6 aydır tutukluyum. Bu örgüte ait toplantı ya da sohbete katılmadım. Burs gibi bir bağışta da bulunmadım." dedi.

Örgütün haberleşmede kullandığı "ByLock" ve "Eagle" isimli programları kullanmadığını ileri süren sanık, "Ben böyle programları telefonuma indirmedim. Ablam bize geldikçe telefonumu alır ve kullanırdı. Başka da kimseye telefonumu vermezdim." diye konuştu.

Tanık olarak ifade veren sanığın ablası R.B. ise "Kardeşimin telefonunu onlara gittiğimde kullanırdım. Sonuçta o benim kız kardeşim. İnternetini de kullanmışımdır. Çocuklarım da kardeşimin telefonunda oyun indirir oynardı ancak bahsedilen programları kullanmadım ve kardeşimin telefonuna indirmedim." şeklinde ifade verdi.

Tutuklu sanıklardan R.D. de bir önceki savunmasına iştirak ettiğini dile getirdi.

Sanık K.E. de tanıkların, "sanığın yapıya ait sohbete girip çıktığı ve o ortama alacağını almak için girdiği" yönündeki beyanlarının doğru olduğunu söyledi.

Tutuksuz yargılanan E.U.S. da ilk celsede verdiği savunmasını tekrar ettiğini kaydetti.

Tutuklu K.U. da "ByLock" adlı programı telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan K.E'nin tahliye edilmesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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