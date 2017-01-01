Sivassporlu futbolcular, öğrencilerle buluştu

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SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'un takım kaptanı Adem Koçak, "Sivasspor Kulübünün, Sivasspor camiasının ve şehrin, Süper Lig'i hak ettiğine inandık. Çok şükür Rabbim de nasip etti. Sivasspor'u Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Sivassporlu futbolcular Adem Koçak, Burhan Eşer, Gökhan Süzen, Ahmet Cebe ve Rıdvan Şimşek, Süleyman Sami Kepenek İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Futbolcular ve öğrenciler, ilk olarak bitime bir hafta kala TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip için pasta kesti.

Etkinlikte konuşan takım kaptanı Adem Koçak, Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarma hedefiyle sezona başladıklarını kaydederek, "Bu uğurda gerçekten çok çalıştık, çabaladık, çok efor sarf ettik. Sivasspor Kulübünün, Sivasspor camiasının ve şehrin, Süper Lig'i hak ettiğine inandık. Çok şükür Rabbim de nasip etti. Sivasspor'u Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlara ve şehre çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Şimşek ve Gökhan Süzen de futbolcu olmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından oyuncular, öğrencilerin getirdiği Sivasspor formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi.