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Samsun Bölge Trafik Değerlendirme Toplantısı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:39
Samsun Bölge Trafik Değerlendirme Toplantısı

SAMSUN (AA) - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, "Trafik sorununun çözülmesi aslında sürücünün ahlakında ve kültüründe biter. Sorumluluğumuzun farkına varmazsak hepimizin hayatı tehdit altındadır." dedi.

Akdeniz, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Samsun Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda, trafiğin dünyanın sorunu olduğuna işaret etti.

Türkiye'de trafik sorununun ise diğer ülkelerle kıyasladığında oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Akdeniz, genel anlamda direksiyon başına geçildiğinde kul hakkının unutulduğunu söyledi.

Acılardan da ders alınmadığını vurgulayan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Trafik sorununun çözülmesi aslında sürücünün ahlakında ve kültüründe biter. Sorumluluğumuzun farkına varmazsak hepimizin hayatı tehdit altındadır. Ülkemizde trafik terörü ve tehdidini yaşıyoruz. Bu nedenle bildiklerimizi en iyi şekilde vatandaşlarımıza anlatarak bunları önlemeye çalışıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Kendisine ve diğer insanlara saygısı olan kişi trafikte kural ihlali yapmaz."

Samsun Valisi İbrahim Şahin de sadece il merkezlerinde değil, yerleşim alanları dışında da trafik sorunları yaşadıklarının altını çizdi.

Ölümlü kazaların hemen hemen genelinin yerleşim alanlarının dışında gerçekleştiğini belirten Şahin, "Bu da bir şekilde hız limitlerine uyulmamasından kaynaklanıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza, akla ziyan bir şeydir. İnsan ürperiyor. Bir mahallede oturan onlarca insan doluşup oraya gitmiş ve şimdi orada yas var. Trafik kazasının genci, yaşlısı, çocuğu, kadını yoktur. Kaza geldiğini götürüyor. Bu tür kazaların yaşanmaması için duyarlı olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da ülke genelinde planlı denetimin arttırıldığı yıllarda kaza ile ölü ve yaralı sayılarında düşüş gözlemlendiğini dile getirdi.

Toplantıda, daha sonra il emniyet müdürlüklerince hazırlanan sunumlar anlatıldı.

Toplantıya Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ile 15 ilden emniyet yetkilileri ve personel katıldı.

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